Брат Райана Гарсии спасся в бою с опытным боксером (видео)

В субботу, 2 января, в Далласе (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой американца Райана Гарсии с британцем Люком Кэмпбеллом.

В андеркарде шоу выступил и младший брат Райана Шон Гарсия, который проводил поединок в легком весе против американца Рене Маркеса. 20-летний Шон выиграл стартовые раунды, однако ближе к концу поединка 31-летний Рене взял инициативу и попросту избивал более молодого соперника. Гарсию спасло лишь то, что по регламенту в этом бою было всего лишь 4 раунда, по истечении которых судьи отдали победу Шону: 39-37, 38-38 и 39-37. В сети подметили, что если бы схватка продлилась более 4-х раундов, то Гарсия улетел бы в нокаут.

Лучшие моменты боя Шон Гарсия - Рене Маркес:

Эта победа стала шестой для непобедимого Шона, а вот Рене проиграл 6-й бой при 5 победах.

Ранее "Телеграф" о поединке небитого мексиканца на вечере бокса в Техасе.