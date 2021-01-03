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Брат Райана Гарсии спасся в бою с опытным боксером (видео)

Брат Райана Гарсии спасся в бою с опытным боксером (видео)
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lilrushgee

В субботу, 2 января, в Далласе (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой американца Райана Гарсии с британцем Люком Кэмпбеллом

Боксер, проигрывая титульный бой на карточках судей, нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)

В андеркарде шоу выступил и младший брат Райана Шон Гарсия, который проводил поединок в легком весе против американца Рене Маркеса. 20-летний Шон выиграл стартовые раунды, однако ближе к концу поединка 31-летний Рене взял инициативу и попросту избивал более молодого соперника. Гарсию спасло лишь то, что по регламенту в этом бою было всего лишь 4 раунда, по истечении которых судьи отдали победу Шону: 39-37, 38-38 и 39-37. В сети подметили, что если бы схватка продлилась более 4-х раундов, то Гарсия улетел бы в нокаут.

Лучшие моменты боя Шон Гарсия - Рене Маркес:

Эта победа стала шестой для непобедимого Шона, а вот Рене проиграл 6-й бой при 5 победах.

Ранее "Телеграф" о поединке небитого мексиканца на вечере бокса в Техасе.

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Бокс, Шон Гарсия, Рене Маркес.

Автор:

Телеграф
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