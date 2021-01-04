Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Динамо рискует потерять Абаду: подробности трансфера
Динамо рискует потерять Абаду: подробности трансфера
В Португалии у футболиста прямо во время матча остановилось сердце (видео)
В Португалии у футболиста прямо во время матча остановилось сердце (видео)
Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике
Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике
Лучший гол года уже забит: видео шедевра из Германии
Лучший гол года уже забит: видео шедевра из Германии

"Шаг назад": Лопес высказался касательно реванша с Ломаченко

"Шаг назад": Лопес высказался касательно реванша с Ломаченко
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм teofimolopez

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе, высказался касательного возможного реванша его сына с украинцем Василием Ломаченко. По его мнению, такой бой будет шагом назад в карьере Тео, а если реванш состоится, то Ломаченко будет нокаутирован.

Гарсия высмеял Ломаченко после победы над Кэмпбеллом

"Если мы проведем реванш с Ломаченко, то сделаем шаг назад. Мы уже выполнили свою работу. Если у нас будет еще один бой с Ломаченко, то мы отправим его в нокаут, ведь в этот раз LOMA пойдет вперед, и мой сын его сломает. Вы могли видеть, что Теофимо сделал с ним в 12-м раунде. Мой сын мог сделать это в восьмом или девятом раунде, но он решил этого не делать. Мне чуть ли не пришлось его душить, чтобы он включил обороты, ведь мой сын сохранял около 20 процентов от того, что у него есть. Я сказал ему, что он больше не должен сдерживаться, ведь это последний раунд. Теофимо вышел туда, и вы видели, что он сделал", - рассказал Лопес-старший в комментарии для Youtube-канала Johnny Faraće.

"Телеграф" напоминает, что бой Ломаченко - Лопес состоялся в ноябре и завершился победой американца единогласным решением судей. Украинец до сих пор считает, что судьи были "заряжены", ведь он несколько раз пересматривал поединок и не увидел своего поражения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Ломаченко, Теофмио Лопес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милан в меньшинстве забил гол-красавец Беневенто (видео)
02 Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне (видео)
03 Барселона лишь благодаря феноменальной передачи Месси победила последнюю команду Примеры (видео)
04 Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)
05 Ювентус стартовал в новом году с разгрома, а Роналду с дубля (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь