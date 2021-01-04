"Шаг назад": Лопес высказался касательно реванша с Ломаченко

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе, высказался касательного возможного реванша его сына с украинцем Василием Ломаченко. По его мнению, такой бой будет шагом назад в карьере Тео, а если реванш состоится, то Ломаченко будет нокаутирован.

"Если мы проведем реванш с Ломаченко, то сделаем шаг назад. Мы уже выполнили свою работу. Если у нас будет еще один бой с Ломаченко, то мы отправим его в нокаут, ведь в этот раз LOMA пойдет вперед, и мой сын его сломает. Вы могли видеть, что Теофимо сделал с ним в 12-м раунде. Мой сын мог сделать это в восьмом или девятом раунде, но он решил этого не делать. Мне чуть ли не пришлось его душить, чтобы он включил обороты, ведь мой сын сохранял около 20 процентов от того, что у него есть. Я сказал ему, что он больше не должен сдерживаться, ведь это последний раунд. Теофимо вышел туда, и вы видели, что он сделал", - рассказал Лопес-старший в комментарии для Youtube-канала Johnny Faraće.

"Телеграф" напоминает, что бой Ломаченко - Лопес состоялся в ноябре и завершился победой американца единогласным решением судей. Украинец до сих пор считает, что судьи были "заряжены", ведь он несколько раз пересматривал поединок и не увидел своего поражения.