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Поветкин пригрозил британцу-болтуну повторным нокаутом

Поветкин пригрозил британцу-болтуну повторным нокаутом
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм povetkinalexandr

Российский супертяж Александр Поветкин, который в августе 2020 года нокаутировал временного чемпиона WBC Диллиана Уайта, рассказал, что очень хочет повторить свой нокаут в бою с британцем, "который много болтает". По словам "Русского Витязя", он планирует еще раз уложить Уайта на канвас, а затем вновь выйти на чемпионский бой.

"Уайт хорошо зашел! Конкретно! Говорить можно все что угодно, но все все видели. Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было. Конечно, я хотел бы реванша с Уайтом. Потому что он слишком много говорит. Хочется еще раз его уронить, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира", - цитирует Поветкина News.ru.

Отметим, нокаут в бою Уайт - Поветкин был признан лучшим в 2020 году.

Ранее Поветкин объяснил, почему не хочет драться с Александром Усиком.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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