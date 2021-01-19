Лицом в канвас: назван лучший нокаут 2020 года в женском боксе (видео)

Всемирный боксерский совет (WBC) раздал награды лучшим по итогам 2020 года. Выступлением года признано шоу в исполнении Теофимо Лопеса в бою против Василия Ломаченко. Приз "нокаут года" выиграл Александр Поветкин за свой нереальный апперкот в поединке против Диллиана Уайта. А вот лучшим нокаутом в женском боксе может похвастаться немка Кристина "Леди Молот" Хаммер.

В декабре 2020 года "Леди Молот" в бою против финки Санны Турунен мощной серией ударов в седьмом раунде отправила соперницу в глубокий нокаут. Турунен рухнула лицом в канвас, и рефери тут же остановил схватку. Таким образом, 30-летняя Хаммер добыла свою 26-ю победу в профи при одном поражении. Также немца стала чемпионкой мира по версии IBF во втором среднем весе.

Видео нокаута в бою Кристина Хаммер - Санна Турунен:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от C H R I S T I N A H A M M E R (@ladyhammer_official)

Видео нокаута в бою Александр Поветкин - Диллиан Уайт:

Ранее "Телеграф" сообщал, что нокаут в бою Поветкин - Уайт был признан лучшим и по версии The Ring.