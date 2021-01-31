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Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)

Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер premierboxing

В воскресенье, 31 января (время киевское), в Лос-Анджелесе в Shrine Exposition Center состоялся масштабный вечер профи-бокса, в главном бою которого непобедимый американский боксер второго среднего веса Калеб Плант защитил титул чемпиона мира по версии IBF. В поединке андекарда на ринг вышли представители супертяжелого дивизиона американцы Майкл Полайт Коффи и Дармани Рок.

Боксер-чемпион разгромно проиграл претенденту (видео)

34-летний Коффи владел инициативой и в третьем раунде мощным апперкотом отправил 24-летнего Рока на канвас. Дармани поднялся, однако спустя несколько секунд пропустил силовой хук и вновь оказался на настиле ринга. Рефери не стал отсчитывать до 10 и зафиксировал технический нокаут. Таким образом, небитый Майкл добыл свою 12-ю победу в профи, а Дармани проиграл впервые при 17-и победах.

Видео нокаута в бою Майкл Полайт Коффи - Дармани Рок:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Полайт Коффи  в августе 2020 года добыл зрелищную победу на вечере бокса в Калифорнии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,171

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Бокс, Нокаут, Майкл Полайт Коффи, Дармани Рок.
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