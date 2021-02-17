Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)

В среду, 17 февраля, украинскому боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону Василию Ломаченко исполнилось 33 года.

За свою карьеру в любительском боксе Василий побеждал на чемпионате Европы, а также дважды брал "золото" на чемпионатах мира. Вершиной карьеры в аматорах для Ломаченко является две золотые олимпийские медали на Играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).

После Олимпийских игр в Лондоне Василий стал профессиональным боксером, однако уже во втором своем поединке украинец весьма спорно проиграл Орландо Салидо в чемпионском бою. Однако авторитет промоутера Ломаченко позволил ему уже в следующем поединке вновь сразится за титул. В своем третьем бою в профи Loma одолел Гэрри Рассела-младшего и завоевал пояс WBO в полулегком весе. В 2016 году Ломаченко, нокаутировав Романа Мартинеса, стал чемпионом WBO в первом легком весе, а в 2018 году украинец выиграл титул WBA в легком весе в схватке с Хорхе Линаресом.

Ломаченко попытался объединить пояса в легком дивизионе, однако в решающем поединке за титул абсолютного чемпиона мира он проиграл Теофимо Лопесу.

Лучшие моменты в карьере:

Топ-5 выходок Ломаченко:

Ранее промоутер Ломаченко назвал Теофимо Лопеса будущей суперзвездой бокса в США.