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Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)

Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lomachenkovasiliy

В среду, 17 февраля, украинскому боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону Василию Ломаченко исполнилось 33 года.

Известный боксер высмеял Лопеса, который кичится победой над Ломаченко

За свою карьеру в любительском боксе Василий побеждал на чемпионате Европы, а также дважды брал "золото" на чемпионатах мира. Вершиной карьеры в аматорах для Ломаченко является две золотые олимпийские медали на Играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год).

После Олимпийских игр в Лондоне Василий стал профессиональным боксером, однако уже во втором своем поединке украинец весьма спорно проиграл Орландо Салидо в чемпионском бою. Однако авторитет промоутера Ломаченко позволил ему уже в следующем поединке вновь сразится за титул. В своем третьем бою в профи Loma одолел Гэрри Рассела-младшего и завоевал пояс WBO в полулегком весе. В 2016 году Ломаченко, нокаутировав Романа Мартинеса, стал чемпионом WBO в первом легком весе, а в 2018 году украинец выиграл титул WBA в легком весе в схватке с Хорхе Линаресом

Ломаченко попытался объединить пояса в легком дивизионе, однако в решающем поединке за титул абсолютного чемпиона мира он проиграл Теофимо Лопесу.

Лучшие моменты в карьере:

Топ-5 выходок Ломаченко:

Ранее промоутер Ломаченко назвал Теофимо Лопеса будущей суперзвездой бокса в США.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко.
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