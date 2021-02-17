"Лопес - новая звезда бокса": промоутер Ломаченко "переобулся"

Американский промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум высказался о своем соотечественнике Теофимо Лопесе, который в октябре 2020 года победил украинца решением судей. По мнению функционера, американский боксер станет самой большой звездой бокса в США поле ухода Флойда Мейвезера-младшего с ринга.

"Флойд Мейвезер был последним американским боксером, который оказал такое же влияние, какое оказал Теофимо в бою с Ломаченко, и он продолжить делать это в будущем. Но повторюсь, это все циклично, до Мейвезера у американцев был Оскар Де Ла Хойя, у нас был Шугар Рэй Леонард. Такова природа бокса, таланты постоянно сменяются, и их необязательно становится меньше", - цитирует Арума Thesun.

При этом Арум и вовсе не говорит о реванше Лопес - Ломаченко, а считает, что Теофимо стоит перейти в следующую весовую категорию и встретится с абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, который определится в майском бою Джош Тейлор - Хосе Рамирес.

Ранее Арум жестко раскритиковал Ломаченко за его слова в адрес судей. На данный момент Боб предлагает украинцу бой с малоизвестным японцем.