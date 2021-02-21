Скачать
Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
УПЛ: где и когда смотреть матчи 15-го тура чемпионата Украины
УПЛ: где и когда смотреть матчи 15-го тура чемпионата Украины
Увернулся от серии и вырубил: претендент убойно нокаутировал чемпиона (видео)
Увернулся от серии и вырубил: претендент убойно нокаутировал чемпиона (видео)
"Александрия" отгрузила команде Милевского три мяча (видео)
"Александрия" отгрузила команде Милевского три мяча (видео)
"Бавария" сенсационно проиграла "Айнтрахту" Ф, пропустив феноменальный гол (видео)
"Бавария" сенсационно проиграла "Айнтрахту" Ф, пропустив феноменальный гол (видео)

Небитый боксер мощным хуком отправил соперника в нокаут (видео)

Небитый боксер мощным хуком отправил соперника в нокаут (видео)
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм g_squad_nation

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профи-бокса, в главном бою которого на ринг вышли Мигель Берчельт - Оскар Вальдес.

Мексиканский боксер жестким хуком нокаутировал непобедимого британца (видео)

В андеркарде шоу также было жарко. Во втором полулегком весе сразились небитый американец Габриэль Флорес-младший (20-0, 7 КО) и пуэрториканец Джейсон Велес (29-8-1, 21 КО). В шестом раунде Габриэль нанес сопернику мощный левый хук, после которого Джейсон оказался в нокдауне, но рефери, видя состояние боксера, зафиксировал технический нокаут.

Для Флореса этот успех стал 20-м в карьере, Велес, в свою очередь, проиграл в восьмой раз, имея в активе 29 побед и одну ничью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестком нокауте от супертяжа на вечере бокса в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 66

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Джейсон Велес, Габриэль Флорес-младший.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Александрия" отгрузила команде Милевского три мяча (видео)
02 Увернулся от серии и вырубил: претендент убойно нокаутировал чемпиона (видео)
03 "Колос" победил в гостях "Львов" благодаря дублю Ориховского (видео)
04 "Ливерпуль" впервые в 21 веке проиграл домашнее дерби "Эвертону" (видео)
05 "Реал" с большими проблемами обыграл предпоследнюю команду Примеры (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь