Небитый боксер мощным хуком отправил соперника в нокаут (видео)

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профи-бокса, в главном бою которого на ринг вышли Мигель Берчельт - Оскар Вальдес.

В андеркарде шоу также было жарко. Во втором полулегком весе сразились небитый американец Габриэль Флорес-младший (20-0, 7 КО) и пуэрториканец Джейсон Велес (29-8-1, 21 КО). В шестом раунде Габриэль нанес сопернику мощный левый хук, после которого Джейсон оказался в нокдауне, но рефери, видя состояние боксера, зафиксировал технический нокаут.

Для Флореса этот успех стал 20-м в карьере, Велес, в свою очередь, проиграл в восьмой раз, имея в активе 29 побед и одну ничью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестком нокауте от супертяжа на вечере бокса в США.