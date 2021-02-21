Экс-чемпион мира в четырех весах вернулся на ринг спорной победой (видео)

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях американец Эдриен Бронер (34-4-1, 24 КО) победил пуэрториканца Джовани Сантьяго (14-1-1, 10 KO) на вечере бокса в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

31-летний Бронер добыл весьма спорную победу судейским решением. Итоговый счет - 15:112, 116:111, 117:110 в пользу американца. Примечательно, что этот поединок стал первым для Эдриена после схватки с Пакьяо в начале 2019 года. Таким образом, Бронер добыл свою 34 победу в профи, при 4 поражениях и одной ничьей, а Сантьяго проиграл впервые в 16 боях.

Отметим, бой с Бронером очень хотел получил украинский боксер Иван Редкач, который уже успел поздравить американца:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan The Killer Redkach (@ivan_redkach_11)

Лучшие моменты боя Эдриен Бронер - Джовани Сантьяго:

Отметим, в карде шоу в Анкасвилле также было много примечательных поединков, в частности схватка супертяжей Отто Валлин - Доминик Бризил.

Кроме того, на ринг вышли представители первого полусреднего веса Роберт Истер и Райан Мартин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нокауте в главном поединке боксерского шоу в Лондоне.