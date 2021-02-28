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Китайский гигант трижды ронял соперника на канвас, а тот свел бой к ничьей (видео)

Китайский гигант трижды ронял соперника на канвас, а тот свел бой к ничьей (видео)
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм matchroomboxing

В субботу, 27 февраля, в Майами на Hard Rock Stadium состоялся масштабный вечер профи-бокса, в главном событии которого на ринг вышли представители второго среднего веса Сауль Альварес - Авни Йылдырым. В одном из поединков андеркарда выступили непобедимый китайский гигант Жилей Жанг и американский супертяж Джерри Форрест.

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Жанг в первых трех раундах трижды отравлял Форреста в нокдаун, однако американец и не думал сдаваться. Более того, он нашел в себе силы, чтобы выровнять бой, который в итоге продлился все отведенные 10 раундов. Судьи посчитали, что поединок завершился ничьей решением большинства.

37-летний Жанг впервые в своей карьере не выиграл, имея в своем послужном списке 22 победы. Форрест, в свою очередь, впервые свел бой к ничьей. На счету 32-летнего американца 26 побед и 4 поражения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре 2020 года Жанг нокаутировал американца Варгаса в четвертом раунде.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Жилей Жанг, Джерри Форрест.
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