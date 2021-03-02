Изрядно похудевший Руис возвращается на ринг: назван следующий соперник

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис-младший (33-2, 22 KO) вернется на ринг в апреле. Об этом сообщает boxingscene.

По информации источника, бывший чемпион мира в супертяжелом весе проведет поединок с известным американским боксером Крисом Арреолой (38-6-1, 33 KO). Боксеры встретятся на ринге 24 апреля, однако о месте проведения шоу пока не сообщается. Отмечается, что вечер бокса будет показан в США по системе Pay-Per-View.

Добавим, что Руис значительно похудел перед своим возвращением на ринг, что заметно на опубликованных ранее снимках.

What an incredible transformation https://t.co/P3PZwNf4g6 — talkSPORT (@talkSPORT) February 28, 2021

Напомним, Энди не выходил на ринг с момента своего поражения в реванше с Энтони Джошуа. Тогда лишние килограммы явно сыграли свою роль, и "Разрушитель" не сумел защитить титулы, которые получил в сенсационном первом бою с британцем. Арреола, в свою очередь, в своем последнем поединке проиграл поляку Адаму Ковнацки.