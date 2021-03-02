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Изрядно похудевший Руис возвращается на ринг: назван следующий соперник

Изрядно похудевший Руис возвращается на ринг: назван следующий соперник
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм andy_destroyer13

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис-младший (33-2, 22 KO) вернется на ринг в апреле. Об этом сообщает boxingscene.

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По информации источника, бывший чемпион мира в супертяжелом весе проведет поединок с известным американским боксером Крисом Арреолой (38-6-1, 33 KO). Боксеры встретятся на ринге 24 апреля, однако о месте проведения шоу пока не сообщается. Отмечается, что вечер бокса будет показан в США по системе Pay-Per-View.

Добавим, что Руис значительно похудел перед своим возвращением на ринг, что заметно на опубликованных ранее снимках.

Напомним, Энди не выходил на ринг с момента своего поражения в реванше с Энтони Джошуа. Тогда лишние килограммы явно сыграли свою роль, и "Разрушитель" не сумел защитить титулы, которые получил в сенсационном первом бою с британцем. Арреола, в свою очередь, в своем последнем поединке проиграл поляку Адаму Ковнацки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Крис Арреола, Энди Руис.
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