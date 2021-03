"Готов учить тебя боксу даже на Марсе": Усик жестко потроллил британца Джо Джойса (фото)

Известный украинский боксер Александр Усик не смог удержаться от ответного "удара" в адрес британского тяжеловеса Джо Джойса, который недавно нагрубил ему.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter, заявив, что готов драться с Джойсом даже на Марсе.

"Мой друг, я готов продолжать учить тебя боксу даже на Марсе. Надеюсь, ты стал лучше со времен последней нашей встречи", - написал боксер, прикрепив яркий коллаж с рингом на Марсе.

Также он признался, какие именно чувства испытывает к своему сопернику.

"Скучаю по тебе тоже", - добавил Усик.

My friend I am ready to continue teaching you boxing even on Mars I hope you have improved since the last time our meeting

Miss you too https://t.co/U1E3RwLoo5 pic.twitter.com/ZsLYdlyo87