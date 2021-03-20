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МакГрегор за один раунд избил соперника (видео)

МакГрегор за один раунд избил соперника (видео)
17:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер MTKGlobal

В пятницу, 19 марта, в Болтоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании MTK Global. В главном поединке шоу на ринг вышли представители легчайшего дивизиона (до 53,5 кг)  шотландец Ли МакГрегор и француз Карим Герфи.

Непобедимый боксер избил соперника, который и не думал сдаваться (видео)

Британец уже в первом раунде одержал досрочную победу, трижды роняя оппонента на канвас. После третьего падения Герфи рефери остановил схватку. Этот успех позволил непобедимому 24-летнему Ли добыть 10-ю победу в профи, 34-летний Карим, в свою очередь, проиграл в пятый раз при 25 победах. Кроме того, МакГрегор завоевал второстепенный пояс EBU European в легчайшем весе.

Видео нокаута в бою Ли МакГрегор - Карим Герфи:

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Анкасвилле.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут, Ли МакГрегор.
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