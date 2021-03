МакГрегор за один раунд избил соперника (видео)

В пятницу, 19 марта, в Болтоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании MTK Global. В главном поединке шоу на ринг вышли представители легчайшего дивизиона (до 53,5 кг) шотландец Ли МакГрегор и француз Карим Герфи.

Британец уже в первом раунде одержал досрочную победу, трижды роняя оппонента на канвас. После третьего падения Герфи рефери остановил схватку. Этот успех позволил непобедимому 24-летнему Ли добыть 10-ю победу в профи, 34-летний Карим, в свою очередь, проиграл в пятый раз при 25 победах. Кроме того, МакГрегор завоевал второстепенный пояс EBU European в легчайшем весе.

Видео нокаута в бою Ли МакГрегор - Карим Герфи:

Look back at all three knockdowns as @LeeMcGregor3 wins the European title with a devastating first round knockout win.#MTKFightNight #LeeMcGregor pic.twitter.com/j2yiJe479R

— MTK Global Boxing (@MTKGlobal) March 19, 2021