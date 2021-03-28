Африканский боксер избил непобедимого российского чемпиона на его же территории (видео)

В субботу, 27 марта, в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса главным событием которого был чемпионский бой Евгений Тищенко - Табисо Мчуну. На кону схватки стоял второстепенный пояс WBC Silver в первом тяжелом весе.

33-летний южноафриканец Мчуну владел тотальным преимуществом по ходу всей схватки, что вылилось в его победу единогласным решением судей, несмотря на то, что поединок проходил на родине 29-летнего Тищенко. Судейский счет - 117-111, 119-109 и 117-111 в пользу Табисо.

Эта победа стала для Мчуну 23-й на профи-ринге при 5 поражениях, Тищенко проиграл впервые, имея в своем активе 8 побед. К слову, Евгений является олимпийским чемпионом Рио в весовой категории до 91 кг.

Полное видео боя Евгений Тищенко - Табисо Мчуну:

"Телеграф" напоминает, что на этом вечере бокса непобедимый украинец Зоравор Петросян добыл свою очередную победу.

Отметим, день для российских чемпионов совсем не задался, ведь чуть позднее в Гибралтаре Александр Поветкин тяжелым нокаутом проиграл Диллиану Уайту. У нас на сайте доступны полное видео этого боя, а также видео нокаута.