Африканский боксер избил непобедимого российского чемпиона на его же территории (видео)

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Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram rccboxing

В субботу, 27 марта, в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса главным событием которого был чемпионский бой Евгений Тищенко - Табисо Мчуну. На кону схватки стоял второстепенный пояс WBC Silver в первом тяжелом весе.

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33-летний южноафриканец Мчуну владел тотальным преимуществом по ходу всей схватки, что вылилось в его победу единогласным решением судей, несмотря на то, что поединок проходил на родине 29-летнего Тищенко. Судейский счет - 117-111, 119-109 и 117-111 в пользу Табисо.

Эта победа стала для Мчуну 23-й на профи-ринге при 5 поражениях, Тищенко проиграл впервые, имея в своем активе 8 побед. К слову, Евгений является олимпийским чемпионом Рио в весовой категории до 91 кг.

Полное видео боя Евгений Тищенко - Табисо Мчуну:

"Телеграф" напоминает, что на этом вечере бокса непобедимый украинец Зоравор Петросян добыл свою очередную победу.

Отметим, день для российских чемпионов совсем не задался, ведь чуть позднее в Гибралтаре Александр Поветкин тяжелым нокаутом проиграл Диллиану Уайту. У нас на сайте доступны полное видео этого боя, а также видео нокаута.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,197

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Бокс, Евгений Тищенко, Табисо Мчуну.
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