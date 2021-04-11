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Боксерша с пятым размером груди показала, как выглядит после боя (видео)

Боксерша с пятым размером груди показала, как выглядит после боя (видео)
18:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ebanie_bridges

Австралийская боксерша Эбани Бриджес наделала шуму на церемонии взвешивания, показавшись в нижнем белье. А вот в поединке с Шеннон Кортни ей уже было не до смеха. После шоу бокса, которое проходило в Британии "Королева взвешиваний" показала, как выглядит ее избитое лицо.

Бриджес и Кортни провели 10-раундовый поединок, который завершился победой Шеннон, которая также завоевала вакантный пояс WBA в полусреднем весе.

Лучшие моменты боя Шеннон Кортни - Эбани Бриджес:

После боя лицо Бриджес сильно пострадало. Сама спортсменка опубликовала множество фото после поединка, отметив, что не скоро вернется в модельный бизнес.

 
 
 
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Публикация от Blonde Bomber (@ebanie_bridges)

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный бой вечера в Британии завершился эффектным нокаутом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 202

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Бокс, Шеннон Кортни, Эбани Бриджес.
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