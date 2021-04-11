Боксерша с пятым размером груди показала, как выглядит после боя (видео)

Австралийская боксерша Эбани Бриджес наделала шуму на церемонии взвешивания, показавшись в нижнем белье. А вот в поединке с Шеннон Кортни ей уже было не до смеха. После шоу бокса, которое проходило в Британии "Королева взвешиваний" показала, как выглядит ее избитое лицо.
Бриджес и Кортни провели 10-раундовый поединок, который завершился победой Шеннон, которая также завоевала вакантный пояс WBA в полусреднем весе.
Лучшие моменты боя Шеннон Кортни - Эбани Бриджес:
После боя лицо Бриджес сильно пострадало. Сама спортсменка опубликовала множество фото после поединка, отметив, что не скоро вернется в модельный бизнес.
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No modelling for a few days
What a war blood guts and heart. pic.twitter.com/jzPIY3GIrQ
— Blonde Bomber (@EbanieBridges) April 10, 2021
Ранее "Телеграф" сообщал, что главный бой вечера в Британии завершился эффектным нокаутом.