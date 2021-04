Боксерша с пятым размером груди показала, как выглядит после боя (видео)

Австралийская боксерша Эбани Бриджес наделала шуму на церемонии взвешивания, показавшись в нижнем белье. А вот в поединке с Шеннон Кортни ей уже было не до смеха. После шоу бокса, которое проходило в Британии "Королева взвешиваний" показала, как выглядит ее избитое лицо.

Бриджес и Кортни провели 10-раундовый поединок, который завершился победой Шеннон, которая также завоевала вакантный пояс WBA в полусреднем весе.

Лучшие моменты боя Шеннон Кортни - Эбани Бриджес:

После боя лицо Бриджес сильно пострадало. Сама спортсменка опубликовала множество фото после поединка, отметив, что не скоро вернется в модельный бизнес.

No modelling for a few days

What a war blood guts and heart. pic.twitter.com/jzPIY3GIrQ

— Blonde Bomber (@EbanieBridges) April 10, 2021