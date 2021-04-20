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Результат боя Редкач - Прогрейс пересмотрен

Результат боя Редкач - Прогрейс пересмотрен
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter WBABoxing

В ночь на 18-е апреля (время киевское) в Атланте украинский боксер Иван Редкач техническим решением судей проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Однако после публикации видео остановки боя результат этого поединка поменяли на технический нокаут. Об этом сообщает Boxing Scene.

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В шестом раунде Прогрейс ударом в корпус уронил Редкача на настил. Судьи подумали, что американец пробил ниже пояса и решили завершить бой досрочно, а победителя объявить судейским решением. В итоге американец, лидировавший на карточках всех судей, добыл победу. После публикации видео остановки боя стало понятно, что Реджис не нарушал правила, пробив четко в корпус. Затем атлетическая комиссия пересмотрела результат, поменяв его на технический нокаут.

Видео нокаута в бою Иван Редкач - Реджис Прогрейс:

"Телеграф" напоминает, что перед Прогрейсом украинец укусил соперника, получив длительную дисквалификацию.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Иван Редкач, Реджис Прогрейс.
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