Результат боя Редкач - Прогрейс пересмотрен

В ночь на 18-е апреля (время киевское) в Атланте украинский боксер Иван Редкач техническим решением судей проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Однако после публикации видео остановки боя результат этого поединка поменяли на технический нокаут. Об этом сообщает Boxing Scene.

В шестом раунде Прогрейс ударом в корпус уронил Редкача на настил. Судьи подумали, что американец пробил ниже пояса и решили завершить бой досрочно, а победителя объявить судейским решением. В итоге американец, лидировавший на карточках всех судей, добыл победу. После публикации видео остановки боя стало понятно, что Реджис не нарушал правила, пробив четко в корпус. Затем атлетическая комиссия пересмотрела результат, поменяв его на технический нокаут.

Видео нокаута в бою Иван Редкач - Реджис Прогрейс:

Did you think this was a legal or illegal blow?#TrillerFightClub pic.twitter.com/kCPllpCJFb

— FITE (@FiteTV) April 18, 2021