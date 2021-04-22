В сети всплыл еще один "победный" бой сына Кадырова (видео)

"Победа" 13-летнего сына Рамзана Кадырова Адама на вечере бокса в Чечне в начале апреля наделала шороху в сети. А теперь внимательные пользователи разыскали еще одну "схватку" сына главы Чеченской Республики, где он попросту избивает угандийского боксера Мукису Укашу, который поработал "удароприемником" в поединке.

Шоу "Время Легенд" с участием Адама состоялось в 2020 году. Тогда он во втором раунде нокаутировал угандийца, который встал на колено и признал свое поражение под натиском Адама. Примечательна эта схватка тем, что Укаша весь бой практически не наносил удары, а когда выбрасывал комбинации, то лишь обозначал удары.

Видео боя Адам Кадыров - Мукиса Укаша доступно в сети:

Отметим, в сети обнаружили другой бой Укаши, где он ведет себя в ринге абсолютно иначе:

Ранее стало известно об элитной недвижимости жен Кадырова.