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Беринчик травмировался, бой с Лобовым переносится (видео)

Беринчик травмировался, бой с Лобовым переносится (видео)
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram berinchyk

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик, который собирается провести свой дебютный бой в кулачных боях с ирландским бойцом Артемом Лобовым, сообщил о своей травме.

Лобов, берегись: в сети всплыло видео убийственного нокаута от Беринчика (видео)

По словам Дениса, он травмировал левое плечо во время спарринга. Таким образом, его дебют в кулачных боях откладывается. Украинец сообщил, что теперь его поединок с "Русским молотом" состоится 24 июля.

"Друзья, всем привет. В спорте я уже 22 год и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения. Всем спорт, всем сил, всем махач", - заявил Беринчик.

 
 
 
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Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке Денис нокаутировал чилийца Хосе Санчеса. После этой победы украинец вызвал ирландца на кулачный бой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Гвоздик высмеял Беринчика.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 103

Все по теме:

Бокс, Денис Беринчик, Кулачные бои, Артем Лобов.
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