Беринчик травмировался, бой с Лобовым переносится (видео)

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик, который собирается провести свой дебютный бой в кулачных боях с ирландским бойцом Артемом Лобовым, сообщил о своей травме.

По словам Дениса, он травмировал левое плечо во время спарринга. Таким образом, его дебют в кулачных боях откладывается. Украинец сообщил, что теперь его поединок с "Русским молотом" состоится 24 июля.

"Друзья, всем привет. В спорте я уже 22 год и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения. Всем спорт, всем сил, всем махач", - заявил Беринчик.

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"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке Денис нокаутировал чилийца Хосе Санчеса. После этой победы украинец вызвал ирландца на кулачный бой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Гвоздик высмеял Беринчика.