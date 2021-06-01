"Усика оставят за бортом": сделано громкое заявление

Украинский спортивный диетолог Александр Фока, работавший с Александром Усиком и Теофимо Лопесом, прокомментировал ситуацию в хевивейте.

По словам Александра, Усику не дадут боя с Энтони Джошуа, и на этом есть весомая причина - большой риск для британца при маленькой кассе. Специалист подчеркнул, что считает Усика фаворитом в возможном поединке, а Джошуа может победить украинца только благодаря лакипанчу.

"Что нужно делать Усику, чтобы победить Джошуа? Точно не знаю, но он точно выиграет. Такой бой - слишком большой риск для Джошуа, а денег особых нет. Думаю, Энтони или откажется от пояса, или Эдди придумает какую-то хитроумную комбинацию, оставив Усика за бортом. Вообще, у Джошуа единственный шанс - лакипанч. Во всем остальном Усик на 5 голов выше. Надеемся этот бой состоится и Александр станет абсолютом и в хэвивейте", - сказал Фока в комментарии для ua.tribuna.

"Телеграф" напоминает, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO на протяжении двух лет, однако его поединок с чемпионом Организации Джошуа до сих пор не состоялся. Недавно Энтони потерял возможность сразиться с Тайсоном Фьюри за все основные пояса в супертяжах, однако и сейчас бой с Усиком - не приоритет для британца.