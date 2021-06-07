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Мейвезер - Пол: лучшие моменты боя (видео)

Мейвезер - Пол: лучшие моменты боя (видео)
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

В ночь на 7 июня (время киевское) в Майами (штат Флорида, США) на арене Hard Rock Stadium состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал показательный бой между 44-летним американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и 26-летним блогером Логаном Полом.

Самый сильный человек мира "медленно" нокаутировал соперника (видео)

Поединок, который носил характер выставочного, проходил без судей, а победителя мог определить лишь нокаут. В итоге по истечении 8-и раундов оба боксера стояли на своих двух и "победила дружба". Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Мейвезер не сумел нокаутировать неопытного боксера, но при этом "Денежный" гарантированно заработал 10 млн долларов и 50% с платных подписок на трансляцию поединка (стоимость одной в США была $ 55, - прим. ред.). Пол в свою очередь довольствовался 10% от общей выручки PPV и гарантированным окладом в $ 250 тысяч. 

Лучшие моменты боя Флойд Мейвезер - Логан Пол:

Примечательно, что Мейвезер был на 15 кг легче своего соперника.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Британии

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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