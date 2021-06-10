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Усик нарвался на гнев "Укрзализныци"

Усик нарвался на гнев "Укрзализныци"
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram usykaa

Украинский боксер-профессионал Александр Усик нарвался на критику "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба организации в facebook.

Усика заподозрили в "сливе" боя с Джошуа

Гнев железнодорожников вызвала фотография, которую именитый боксер разместил у себя в сторис в Instagram. На снимке непобедимый супертяж присел на рельсы, чем нарушил правила безопасности на железно-дорожных путях. Примечательно, что фото было сделано на оживленной линии.

"Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа", - гласит обращение украинских железнодорожников к боксеру.

"Телеграф" напоминает, что Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. На данный момент этим поясом владеет британец Энтони Джошуа, с которым украинец должен сразиться в ближайшее время. Александр также предложил свой вариант развития событий в хевивейте, если AJ откажется от боя с ним.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработает Усик за бой с Энтони Джошуа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Александр Усик.
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