Непобедимый британский боксер сотворил немыслимое в ринге (видео)

Непобедимый британский боксер Арчи Шарп (20-0, 9 КО) в чемпионском бою, который проходил в Лондоне, победил мексиканца Диего Андраде (13-5-2, 1 КО). Широкой общественности данный поединок запомнился не яркими разменами и ударами, а странным поступком Шарпа, который в какой-то момент решил устроить на ринге бой без правил.

В пятом раунде "Снайпер" принял соперника на плечо, а затем бросил его головой вниз. К слову, рефери в ринге лишь устно предупредил Шарпа за такое поведение. Видимо, в данном эпизоде от дисквалификации местного боксера спасло домашнее судейство. В итоге Арчи довел дело до победы судейским решением - 99-93 и дважды 97-92. Отметим, Андраде сумел нанести оппоненту довольно неприятное рассечение, которое, впрочем, не повлияло на исход дуэли.

Видео скандального момента доступно в сети:

What do we reckon @btsportwwe?@archiesharp95 takes his frustrations out with an unorthodox move on Diego Andrade pic.twitter.com/gNS0ZuIyBM

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) July 10, 2021