Казахстанский гигант отправил российского "Дарта Вейдера" в тяжелый нокаут с конвульсиями (видео)

10 июля в Алма-Ате (Казахстан) двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, местный боксер-супертяж Иван Дычко успешно вернулся на ринг после двухлетнего простоя.

30-летний представитель Казахстана для своего дебюта выбрал не самого сильного боксера - российского джорнимена Дениса Бахтова по прозвищу "Дарт Вейдер". В итоге Дычко, рост которого составляет 206 сантиметров, уже в первом раунде нокаутировал 41-летнего россиянина. Бахтов, пропустив тяжелейший удар с правой, оказался в глубоком нокауте, а его ноги и руки продолжали судорожно двигаться - едва даже не досталось рефери в ринге.

Видео нокаута в бою Иван Дычко - Денис Бахтов доступно в сети:

A massive first round knockout win for Ivan Dychko over Denis Bakhtov in Kazakhstan.

Dychko now 10-0, with all 10 wins by knockout

