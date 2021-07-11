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Казахстанский гигант отправил российского "Дарта Вейдера" в тяжелый нокаут с конвульсиями (видео)

Казахстанский гигант отправил российского "Дарта Вейдера" в тяжелый нокаут с конвульсиями (видео)
Обновлено 13:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ivandychko

10 июля в Алма-Ате (Казахстан) двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, местный боксер-супертяж Иван Дычко успешно вернулся на ринг после двухлетнего простоя.

Непобедимый мексиканец ударами-бомбами нокаутировал кубинца (видео)

30-летний представитель Казахстана для своего дебюта выбрал не самого сильного боксера - российского джорнимена Дениса Бахтова по прозвищу "Дарт Вейдер". В итоге Дычко, рост которого составляет 206 сантиметров, уже в первом раунде нокаутировал 41-летнего россиянина. Бахтов, пропустив тяжелейший удар с правой, оказался в глубоком нокауте, а его ноги и руки продолжали судорожно двигаться - едва даже не досталось рефери в ринге.

Видео нокаута в бою Иван Дычко - Денис Бахтов доступно в сети:

Полное видео боя:

Отметим, непобедимый Иван добыл свою десятую победу в профи (все нокаутом). Для Бахтова это поражение стало 19-м в карьере при 39 победах. Россиянин проиграл вот уже 8 поединков подряд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Дычко помогал чемпиону WBC в хевивейте британцу  Тайсону Фьюри готовиться к бою с американцем Деонтеем Уайлдером. К слову, недавно стало известно о переносе чемпионского поединка из-за коронавируса у "Цыганского короля".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут, Иван Дычко, Денис Бахтов.
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