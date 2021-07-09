Бой Фьюри - Уайлдер перенесен: названа причина и сроки

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри заразился коронавирусом. Об этом сообщает AP, ссылаясь на собственный источник.

Таким образом, "Цыганский король" не сможет в ближайшее время провести защиту титулов в поединке с бывшим чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером. По информации источника, бой, который должен был состоятся 24 июля в Лас-Вегасе, пройдет осенью 2021 года.

Журналист Майк Коппинджер сообщает, что третий бой между боксерами состоится 9 октября.

Sources: Targeted date for Tyson Fury-Deontay Wilder 3 is Oct. 9. Fight moving to fall ostensibly means plenty of promotion on ESPN and FOX on college football Saturdays and NFL Sundays. Heavyweight championship trilogy fight will still be staged in Las Vegas at T-Mobile Arena — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 9, 2021

Для боксеров это станет третьим очным противостоянием на ринге. В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья, а во втором - британец в феврале 2020 года нокаутировал "Бронзового бомбардировщика".

"Телеграф" напоминает, что мир едва не стал свидетелем боя Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа. Однако Уайлдер через суд выбил себе реванш с британцем и супербой за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте был отложен на неопределенный срок. AJ, в свою очередь, сейчас ведет переговоры о поединке с украинцем Александром Усиком.

Ранее "Телеграф" сообщал о ментальной победе Фьюри над Уайлдером на дуэли взглядов.