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Бой Фьюри - Уайлдер перенесен: названа причина и сроки

Бой Фьюри - Уайлдер перенесен: названа причина и сроки
08:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BleacherReport

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри заразился коронавирусом. Об этом сообщает AP, ссылаясь на собственный источник.

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Таким образом, "Цыганский король" не сможет в ближайшее время провести защиту титулов в поединке с бывшим чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером. По информации источника, бой, который должен был состоятся 24 июля в Лас-Вегасе, пройдет осенью 2021 года.

Журналист Майк Коппинджер сообщает, что третий бой между боксерами состоится 9 октября.

Для боксеров это станет третьим очным противостоянием на ринге. В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья, а во втором - британец в феврале 2020 года нокаутировал "Бронзового бомбардировщика".

"Телеграф" напоминает, что мир едва не стал свидетелем боя Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа. Однако Уайлдер через суд выбил себе реванш с британцем и супербой за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте был отложен на неопределенный срок. AJ, в свою очередь, сейчас ведет переговоры о поединке с украинцем Александром Усиком.

Ранее "Телеграф" сообщал о ментальной победе Фьюри над Уайлдером на дуэли взглядов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер.
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