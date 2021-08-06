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Отец Ломаченко занялся подготовкой Усика к бою против Джошуа

Отец Ломаченко занялся подготовкой Усика к бою против Джошуа
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Известный украинский тренер и отец боксера Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко занялся тренировкой Александра Усика накануне его боя с Энтони Джошуа. 

Об этом сообщается на странице LOMUS в Фейсбук. 

"Анатолий Николаевич Ломаченко возглавил тренировочный лагерь Александра Усика", - сказано в сообщении. 

Других деталей там не предоставили, однако пользователи сети выразили поддержку украинскому боксеру. 

Усик - Джошуа

Как сообщалось ранее, бой Джшуа - Усик назначен на 25 сентября этого года. Ожидается, что бой пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. 

Несмотря на то, что букмекеры не ожидают триумфа украинского боксера, сам Усик говорил, что собирается побить Джошуа дважды

Напомним, предыдущий бой Усик провел против британца Дерека Чисоры. Бой длился все 12 раундов, после которых судьи единогласно присудили победу Усику. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Бокс, Джошуа, Анатолий Ломаченко, Александр Усик.
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