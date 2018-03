UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума

Это четвертая победа Волкова в UFC и вторая подряд — нокаутом.

THAT. IS. IT.@AlexDragoVolkov gets the biggest win of his career at #UFCLondon! He stops Werdum in round 4! pic.twitter.com/YMSFE7udiq

— UFC (@ufc) 17 марта 2018 г.