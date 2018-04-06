Сегодня Макгрегор предстанет перед судом в Нью-Йорке

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор, который со своими друзьями совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, а после сдался полиции, предстанет перед судом Нью-Йорке сегодня, 6 апреля, сообщает BBC.

На видео, опубликованном в Интернете, видно, как Конор разбил окно автобуса, в котором увозили участников пресс-конференции перед турниром, подручными предметами. Кто-то из сопровождающих Конора разбил второе окно. Макгрегор пытался попасть в автобус, схватив ограждение, но был остановлен охраной.

Бойцу предъявлен ряд обвинений, включая повреждение имущества и нанесение травм людям. Какое наказание может грозить спортсмену, пока не сообщается.