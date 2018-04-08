Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов победил Яквинту и стал чемпионом UFC Нурмагомедов победил Яквинту и стал чемпионом UFC
Новости: Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото) Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото)
Новости: "Бавария" выиграла чемпионат Германии 2017/18 "Бавария" выиграла чемпионат Германии 2017/18
Новости: "Динамо" - "Заря": незабитый пенальти и 4 безответных гола (Видео) "Динамо" - "Заря": незабитый пенальти и 4 безответных гола (Видео)
X

Намаюнас победила Енджейчик и сохранила титул UFC в минимальном весе

Роуз Намаюнас
08:11 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Намаюнас защитила титул UFC в наилегчайшем весе, победив Енджейчик.

Боец UFC Йоанна Енджейчик не смогла взять реванш у чемпионки UFC в наилегчайшем весе среди девушек Роуз Намаюнас.

После первого раунда, в котором сложно было отдать предпочтение одной из спортсменок, постепенно Енджейчик удалось перехватить инициативу и переиграть соперницу как в целом по ударам, так и по значимым. Всего за бой Енджейчик нанесла 143 удара (132 значимых) против 85 (84 значимых) у Намаюнас. Однако по итогам боя судьи отдали победу Намаюнас.

В главном поединке вечера встретились Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта, на кону будет стоять пояс чемпиона организации в лёгком весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, UFC, Йоанна Енджейчик, Роуз Намаюнас.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Как Макгрегор автобус с бойцами UFC разгромил (Видео) Украинцы завоевали две "бронзы" на чемпионате мира среди военных Нурмагомедов узнал имя своего нового соперника на UFC 223

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2018: все знаки зодиака Знаменательные события в истории: 8 апреля 2018 года В Антарктиде собрали первый урожай овощей
Сегодня читают в спорте
01 Легендарный бразилец Роналдо признался, почему в свое время покинул "Барселону"
02 Украинец Деревянченко может сразиться с Головкиным 5 мая
03 "Манчестер Юнайтед" отложил чемпионство "Манчестер Сити" (Видео)
04 Рональдиньо: Месси лучше Роналду
05 "Реал", "Тоттенхэм" и "Челси" подтвердили участие в Международном кубке чемпионов
Новости сегодня
08:56 Художница создает невероятные иллюзии на лице (Фото)
08:50 Госдеп: В возможных химатаках будет виновата Россия
08:41 Маникюр 2018: восхитительные идеи дизайна ногтей в пастельных тонах (Фото)
08:40 Марандян выиграл для сборной Украины первую медаль Кубка Европы по дзюдо
08:39 Самые дорогие раритетные автомобили в мире
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Экс-президент Бразилии сдался властям Экс-президент Бразилии сдался властям
Новости: Канадская диаспора поздравила Украину с Пасхой Канадская диаспора поздравила Украину с Пасхой
Новости: В Секторе Газа погиб журналист В Секторе Газа погиб журналист
Новости: Все о Пасхе 2018: пасхальные традиции, символы и что принято делать в праздник Все о Пасхе 2018: пасхальные традиции, символы и что принято делать в праздник
Добавить комментарий
0