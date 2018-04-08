Намаюнас победила Енджейчик и сохранила титул UFC в минимальном весе

Боец UFC Йоанна Енджейчик не смогла взять реванш у чемпионки UFC в наилегчайшем весе среди девушек Роуз Намаюнас.

После первого раунда, в котором сложно было отдать предпочтение одной из спортсменок, постепенно Енджейчик удалось перехватить инициативу и переиграть соперницу как в целом по ударам, так и по значимым. Всего за бой Енджейчик нанесла 143 удара (132 значимых) против 85 (84 значимых) у Намаюнас. Однако по итогам боя судьи отдали победу Намаюнас.

В главном поединке вечера встретились Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта, на кону будет стоять пояс чемпиона организации в лёгком весе.