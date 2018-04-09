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Швеция выиграла чемпионат мира по керлингу

Cборная Швеции
12:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В финале шведы обыграли команду Канады со счетом 7:3

Мужская сборная Швеции по керлингу завоевала золотые медали чемпионата мира, который проходил в Лас-Вегасе.

Шведская команда во главе со скипом Никласом Эдином в финале в восьми эндах взяла верх над сборной Канады (скип – Брэд Гушу) со счетом 7:3.

Бронзовые награды выиграли шотландцы, которые в матче за третье место победили команду Южной Кореи – 11:4.

Шведы победили на первенстве планеты в восьмой раз, команда Канады является 36-кратным чемпионом мира.

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Новости спорта, Cборная Швеции, Керлинг, Новости герлинга, Чемпионат мира.
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