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Велогонщик умер после падения во время гонки-однодневки
07:22 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Во время гонки спортсмен упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия.

Бельгийский велогонщик Михел Голартс умер после падения во время однодневки Париж-Рубе. Он был членом команды Veranda's Willems-Crelan-Charles.

От удара о брусчатку у 23-летнего спортсмена произошли потеря сознания, остановка сердечной и дыхательной систем.

После падения Михела Голартса на вертолете доставили в госпиталь Лилля, но врачи не смогли его спасти.

Однодневная гонка Париж-Рубе считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют Северный ад и Труднейшей из труднейших.

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Новости спорта, Велогонка, Велогонщик, Велоспорт, Михел Голартс.
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