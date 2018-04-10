Велогонщик умер после падения во время гонки-однодневки

Бельгийский велогонщик Михел Голартс умер после падения во время однодневки Париж-Рубе. Он был членом команды Veranda's Willems-Crelan-Charles.

От удара о брусчатку у 23-летнего спортсмена произошли потеря сознания, остановка сердечной и дыхательной систем.

После падения Михела Голартса на вертолете доставили в госпиталь Лилля, но врачи не смогли его спасти.

Однодневная гонка Париж-Рубе считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют Северный ад и Труднейшей из труднейших.