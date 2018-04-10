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Украинский тхэквондист завоевал лицензию на Юношеские Олимпийские игры-2018

Александр Дзюба
21:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Представитель украинского тхэквондо Александр Дзюба квалифицировался на III летние Юношеские Олимпийские игры-2018 (ЮОИ).

Отборочный турнир проходил в городе Хаммамет (Тунис), сообщили Укринформу в пресс-службе НОК Украины.

"В Тунисе успех украинской команде принес второй день соревнований. В весовой категории до 63 кг Александр Дзюба занял вторую ступеньку пьедестала, чем гарантировал себе заветную путевку. Для того, чтобы завоевать лицензию, спортсменам достаточно было попасть в четвертьфинал турнира", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ЮОИ-2018 состоятся в октябре в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

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Новости спорта, Александр Дзюба, Тхэквондо, Юношеские Олимпийские игры-2018.
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