Украинский тхэквондист завоевал лицензию на Юношеские Олимпийские игры-2018

Отборочный турнир проходил в городе Хаммамет (Тунис), сообщили Укринформу в пресс-службе НОК Украины.

"В Тунисе успех украинской команде принес второй день соревнований. В весовой категории до 63 кг Александр Дзюба занял вторую ступеньку пьедестала, чем гарантировал себе заветную путевку. Для того, чтобы завоевать лицензию, спортсменам достаточно было попасть в четвертьфинал турнира", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ЮОИ-2018 состоятся в октябре в столице Аргентины Буэнос-Айресе.