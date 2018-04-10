Украинский тхэквондист завоевал лицензию на Юношеские Олимпийские игры-2018
Новости спорта: Представитель украинского тхэквондо Александр Дзюба квалифицировался на III летние Юношеские Олимпийские игры-2018 (ЮОИ).
Отборочный турнир проходил в городе Хаммамет (Тунис), сообщили Укринформу в пресс-службе НОК Украины.
"В Тунисе успех украинской команде принес второй день соревнований. В весовой категории до 63 кг Александр Дзюба занял вторую ступеньку пьедестала, чем гарантировал себе заветную путевку. Для того, чтобы завоевать лицензию, спортсменам достаточно было попасть в четвертьфинал турнира", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ЮОИ-2018 состоятся в октябре в столице Аргентины Буэнос-Айресе.