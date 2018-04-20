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Украинец выиграл финальный этап престижной веломногодневки "Тур Альп"

Марк Падун
18:33 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинский велогонщик выиграл пятый этап гонки Тур Альп.

Украинский велогонщик команды Bahrain Merida Марк Падун выиграл 5-й этап престижной многодневки Тур Альп.

Для 21-летнего украинца эта победа стала первой на взрослом уровне. А вот победу в общем зачете Тур Альп одержал французский гонщик Тибо Пино.

Отметим, что в последний раз украинцы побеждали на этапах подобного уровня еще в 2006 году, когда Ярослав Попович выиграл 12-й этап Тур де Франс.

Ранее сообщалось, что Ярослав Попович намерен создать свою команду по велоспорту в Украине.

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Новости спорта, Велогонка, Велоспорт, Марк Падун.
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