Украинец выиграл финальный этап престижной веломногодневки "Тур Альп"
Новости спорта: Украинский велогонщик выиграл пятый этап гонки Тур Альп.
Украинский велогонщик команды Bahrain Merida Марк Падун выиграл 5-й этап престижной многодневки Тур Альп.
Для 21-летнего украинца эта победа стала первой на взрослом уровне. А вот победу в общем зачете Тур Альп одержал французский гонщик Тибо Пино.
Отметим, что в последний раз украинцы побеждали на этапах подобного уровня еще в 2006 году, когда Ярослав Попович выиграл 12-й этап Тур де Франс.
Ранее сообщалось, что Ярослав Попович намерен создать свою команду по велоспорту в Украине.