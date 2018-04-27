Емельяненко - Мир: где и когда смотреть бой Гран-при Bellator

Именитый боец Федор Емельяненко 28 апреля возвращается в клетку. Соперником Последнего Императора станет экс-чемпион UFC Фрэнк Мир. Поединок пройдет в рамках Гран-при Bellator в тяжелом весе, победитель которого выйдет в полуфинал.

В Украине бой Емельяненко – Мир транслироваться не будет. Его можно посмотреть на российском телеканале Матч! Боец в 04:00 по киевскому времени.

Напомним, победитель "восьмерки" Гран-при Bellator станет неоспоримым чемпионом организации.