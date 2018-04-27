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Емельяненко - Мир: где и когда смотреть бой Гран-при Bellator

Федор Емельяненко
22:18 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Емельяненко

Новости спорта: Федор Емельяненко и Фрэнк Мир оспорят право участвовать в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Именитый боец Федор Емельяненко 28 апреля возвращается в клетку. Соперником Последнего Императора станет экс-чемпион UFC Фрэнк Мир. Поединок пройдет в рамках Гран-при Bellator в тяжелом весе, победитель которого выйдет в полуфинал.

В Украине бой Емельяненко – Мир транслироваться не будет. Его можно посмотреть на российском телеканале Матч! Боец в 04:00 по киевскому времени.

Напомним, победитель "восьмерки" Гран-при Bellator станет неоспоримым чемпионом организации.

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Все по теме:

Новости спорта, Bellator, MMA, Гран-при Bellator, Новости ММА, Федор Емельяненко, Фрэнк Мир.
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