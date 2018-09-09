У России забрали ЧМ-2021 по биатлону

Сегодня завершилась эпопея с переносом биатлонного чемпионата мира 2021 года из российской Тюмени из-за государственной допинговой программы в России.

Новым местом проведения турнира станет словенская Поклюка, как сообщает официальный сайт Международной федерации биатлона.

Поклюка была единственным городом, который подал заявку на его проведение. ЧМ-2019 пройдет в шведском Эстерсунде, а в 2020 году биатлонисты посоревнуются в итальянском Антхольце.