Мотор во второй раз подряд уступил в Лиге чемпионов

Запорожский Мотор во втором туре группового этапа Лиги чемпионов отправился гости к датскому Скьерну.

Хозяйская команда доминировала на площадке и регулярно наказывала украинский коллектив за банальные потери мяча. В итоге, первый тайм завершился уверенной победой Скьерна – 19:14.

Во второй половине матча запорожский клуб начал отыгрывать отставание в счете и приблизился к датчанам вплотную, однако этих усилий не хватило для положительного результата.

Таким образом, Мотор терпит поражения во втором матче кряду, уступив на этот раз датскому Скьерну – 37:33.