День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Шахтер разгромил Черноморец
Шахтер разгромил Черноморец
Новости: Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Новости: Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Мотор во второй раз подряд уступил в Лиге чемпионов

ГК Мотор
07:23 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ГК Мотор

Новости спорта: Запорожский Мотор проиграл датскому Скьерну во втором туре Лиги чемпионов.

Запорожский Мотор во втором туре группового этапа Лиги чемпионов отправился гости к датскому Скьерну.

Хозяйская команда доминировала на площадке и регулярно наказывала украинский коллектив за банальные потери мяча. В итоге, первый тайм завершился уверенной победой Скьерна – 19:14.

Во второй половине матча запорожский клуб начал отыгрывать отставание в счете и приблизился к датчанам вплотную, однако этих усилий не хватило для положительного результата.

Таким образом, Мотор терпит поражения во втором матче кряду, уступив на этот раз датскому Скьерну – 37:33.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Гандбол, ГК Мотор, ГК Скьерн, Новости гандбола.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Настольный теннис: украинка вышла в финал чемпионата Европы Верняев стал чемпионом Кубка мира в Венгрии Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо

Последние новости

Из категории "B" в легенду кинематографа: История съемок первого "Терминатора" ОПЕК выступает против снижения цен на нефть США вводят новые пошлины против Китая
Сегодня читают в спорте
01 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
02 Ломаченко: Я уже и забыл, когда в последний раз видел интересный бой супертяжей
03 Английский футболист стал многодетным отцом за полтора месяца
04 Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
05 Двукратный олимпийский чемпион Тищенко о бое Джошуа - Поветкин
Новости сегодня
07:38 Обострение на Донбассе: противник все чаще применяет запрещенное вооружение
07:37 Полузащитник Челси Жоржиньо установил невероятный рекорд АПЛ
07:25 Знаменательные события в истории: 24 сентября 2018 года
07:22 Бизнес-гороскоп на неделю, 24–30 сентября: все знаки Зодиака
07:22 Гороскоп на неделю, 24–30 сентября: все знаки Зодиака
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию
Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию
Новости: Выборы в Грузии: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
Выборы в Грузии: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
Новости: Исторический визит: Премьер Японии посетит Австралию
Исторический визит: Премьер Японии посетит Австралию
Новости: Рецепт дня: куриные рулеты с брокколи и сыром
Рецепт дня: куриные рулеты с брокколи и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь