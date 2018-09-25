Юной украинской чемпионке мира по дзюдо предлагали сменить гражданство

Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо, взяв золотую медаль в возрасте 17-ти лет. Она рассказала, что ей предлагали сменить гражданство.

"Выступать под другим флагом? Предложений было много. Уточнять не хочу, какие страны. А отказалась, потому что хочу выступать под флагом своей страны", — цитирует Белодед издание liga.net.

Также он рассказала, как начала заниматься дзюдо.

"Изначально родители были против моей карьеры дзюдоистки. Мама мечтала, чтобы я была художественной гимнасткой. Но да, они хотели, чтобы я все равно занималась каким-то спортом. И я сначала действительно занималась художественной гимнастикой, потом моя тренер сменила профессию, а с другими тренерами заниматься я не захотела".

Ключевую роль в ее становлении все же сыграла мама.

"Моя мама в то время работала тренером по дзюдо, я начала приходить к ней на тренировки. Посидела, посмотрела и сказала, что я тоже хочу попробовать. А потом уже поняла, что это – мое".

"В каком возрасте начала заниматься дзюдо? В шесть лет. А в три-четыре года была гимнастика. Когда дети только начинают тренироваться, они еще не учат технику, только занимаются акробатикой, простой подготовкой. А потом потихоньку начинается обучение".

Но у нее далеко не все получалось с первого раза.

"Я помню, когда я первый раз начала отрабатывать бросок с зацепкой – у всех получалось, а у меня нет. Я тогда даже плакала. А на чемпионате мира я его использовала в пяти встречах и выиграла благодаря ему".

Ранее сообщалось, что Дарья Белодед не хочет посвящать всю свою жизнь спорту, и до 25 лет поучаствовать в двух Олимпиадах.