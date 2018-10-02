Макгрегор вновь жестко раскритиковал Нурмагамедова

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор уверен, что вражда с командой Хабиба Нурмагомедова не закончится даже после поединка.

«Хабиб – подлая крыса. Все мы знаем, что за люди его окружают и как они себя ведут. В жопу их всех! Поверьте, эта вражда не закончится после боя. Каждому из них придется оборачиваться на улице. Следить за тем, что они говорят и делают, спать с открытыми глазами», – сказал Макгрегор.

Поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.