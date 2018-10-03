День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
X

Украинки обыграли Армению и вышли на второе место на шахматной Олимпиаде

Анна Музычук
10:36 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: А вот мужчины практически потеряли шансы на медали.

Женская сборная Украины усилиями Анны Музычук и Анны Ушениной переиграла сборную Армении со счетом 3:1 и вышла на второе место шахматной Олимпиады, уступая Китаю в борьбе за первое место лишь по дополнительным показателям.

Украинки еще не проигрывали на этом турнире, выиграв 6 матчей, а еще два закончив вничью. Кроме них не проигрывали только сборные Китая и Казахстана. В следующем туре Украина сыграет против Азербайджана, который занимает 5-е место.

Мужская сборная Украины проиграла второй матч на Олимпиаде, уступив Франции. Мужчины опустились на 19-е место в общем зачете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Анна Музычук, Новости шахмат, Шахматная Олимпиада, Шахматы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть чемпионский бой UFC 229 Как бойцы свыше 150 кг провели раунд почти без ударов (Видео) В Украине выбрали лучшую спортсменку месяца

Последние новости

Промоутер: Джошуа следующий бой проведет с Уайтом Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд
Сегодня читают в спорте
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
03 УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с Реалом
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Как легенда мирового бокса танцует с украинскими детьми (Видео)
Новости сегодня
21:40 Путин подписью утвердил скандальную пенсионную реформу
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь