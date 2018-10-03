Украинки обыграли Армению и вышли на второе место на шахматной Олимпиаде

Женская сборная Украины усилиями Анны Музычук и Анны Ушениной переиграла сборную Армении со счетом 3:1 и вышла на второе место шахматной Олимпиады, уступая Китаю в борьбе за первое место лишь по дополнительным показателям.

Украинки еще не проигрывали на этом турнире, выиграв 6 матчей, а еще два закончив вничью. Кроме них не проигрывали только сборные Китая и Казахстана. В следующем туре Украина сыграет против Азербайджана, который занимает 5-е место.

Мужская сборная Украины проиграла второй матч на Олимпиаде, уступив Франции. Мужчины опустились на 19-е место в общем зачете.