Нурмагомедов: Я размажу Макгрегора

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к ирландским фанатам Конора МакГрегора, пообещав размазать своего соперника.

"Завтра ночью я размажу вашего парня, ребята, просто размажу. И я хотел бы поблагодарить всех ирландских фанатов и фанатов со всего мира. Вы - причина, по которой этот бой стал возможен. Спасибо всем! Я сохраню титул!", - сказал Нурмагомедов.

Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе и начнется в 6:00 по киевскому времени.