UFC 229. Уотерсон победила Херриг

В эти минуты проходят бои основного карда.

Американский боец Мишель Уотерсон победила соотечественницу Фелис Херриг. Противостояние заняло всё отведённое для него время. Единогласным судейским решением победу одержала Уотерсон. Для Мишель эта победа стала 16-й при шести поражениях в профессиональной карьере.

Напомним, главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.