Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым
Новости спорта: Ирландский боец ММА Конор Макгрегор после поражения в титульном бое UFC от россиянина Хабиба Нурмагомедова заявил, что готов к матчу-реваншу.
"Это был хороший бой. Жду матч-реванш", — написал у себя в «твиттере» Макгрегор.
Хабиб Нурмагомедов победил в четвёртом раунде. Россиянин провёл удушающий приём, после чего соперник был вынужден сдаться.
Good knock. Looking forward to the rematch.
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.
После окончания боя Нурмагомедов атаковал представителей команды Макгрегора за пределами октагона. В то же время в октагоне оказался другой российский боец Зубайра Тухугов, который выступал секундантом Хабиба вместе с Исламом Махачевым. Зубайра нанёс несколько ударов по Конору, а ещё один представитель команды Хабиба, перепрыгнув октагон, пробил по ирландцу сзади.
Президент UFC Дэна Уайт после боя заявил, что будет держать Нурмагомедова и Макгрегора подальше друг от друга.