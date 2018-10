Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым

"Это был хороший бой. Жду матч-реванш", — написал у себя в «твиттере» Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов победил в четвёртом раунде. Россиянин провёл удушающий приём, после чего соперник был вынужден сдаться.

Good knock. Looking forward to the rematch.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.