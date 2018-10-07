Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым

"Это был хороший бой. Жду матч-реванш", — написал у себя в «твиттере» Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов победил в четвёртом раунде. Россиянин провёл удушающий приём, после чего соперник был вынужден сдаться.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.

После окончания боя Нурмагомедов атаковал представителей команды Макгрегора за пределами октагона. В то же время в октагоне оказался другой российский боец Зубайра Тухугов, который выступал секундантом Хабиба вместе с Исламом Махачевым. Зубайра нанёс несколько ударов по Конору, а ещё один представитель команды Хабиба, перепрыгнув октагон, пробил по ирландцу сзади.

Президент UFC Дэна Уайт после боя заявил, что будет держать Нурмагомедова и Макгрегора подальше друг от друга.