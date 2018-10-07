"Конор меня ударил": брат Нурмагомедова - о беспорядках после боя

Двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар рассказал, что произошло в октагоне, после того как на турнире UFC 229 завершился главный поединок, в котором встретились его брат и экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

По словам Абубакара, он принимал непосредственное участие в массовой драке, которая развернулась в клетке и за её пределами. На видео он демонстрирует синяк на лице и утверждает, что эта небольшая травма появилась в результате удара Макгрегора. Вместе с тем Абубакар подчеркнул, что не остался в долгу и ответил Конору двойкой.