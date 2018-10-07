Ковалев - о бое Нурмагомедов - Макгрегор

Бывший чемпион в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова с успешной защитой пояса чемпиона UFC в бою против Конора Макгрегора.

"Мои поздравления Абдулманапу Нурмагомелову (отцу Хабиба), Хабибу и его команде! Каждый получил то, что заслужил!

Лучший", - подписал Ковалев фото Хабиба на своей странице в Instagram.

Напомним, после окончания боя Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и устроил массовую драку за его пределами. Теперь россиянин рискует лишиться титула, а членов его команды задержала полиция.