Шевченко сыграл в гольф с победителем турнира Тайгера Вудса

Новости спорта: Тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко сыграл в гольф на турнире Тайгера Вудса.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает осваивать гольф, поклонником которого он давно является.

На этот раз Шевченко поделился фотографией со встречи с американским профессиональным игроком в гольф Рики Фаулером на Багамах в рамках pro-am Hero World Challenge.

Great day golfing with @RickieFowler at the Hero’s World Challenge Pro-Am pic.twitter.com/xPXivYJ3V7 — Andriy Shevchenko (@jksheva7) 29 ноября 2018 г.

Это турнир, который организовывает легенда гольфа Тайгер Вудс, а все собранные средства идут в благотворительный фонд Tiger Woods Foundation. Рики Фаулер стал чемпионом прошлогоднего розыгрыша.

Конкурс pro-am — традиционный для этого турнира, в нем регулярно принимают участие различные легендарные игроки из других видов спорта.