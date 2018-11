Шевченко сыграл в гольф с победителем турнира Тайгера Вудса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает осваивать гольф, поклонником которого он давно является.

На этот раз Шевченко поделился фотографией со встречи с американским профессиональным игроком в гольф Рики Фаулером на Багамах в рамках pro-am Hero World Challenge.

Great day golfing with @RickieFowler at the Hero’s World Challenge Pro-Am pic.twitter.com/xPXivYJ3V7

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 29 ноября 2018 г.