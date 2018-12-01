Мотор в очередной раз уступил в Лиге чемпионов

Новости спорта: Шестое поражение запорожцев в евротурнире.

Мотор на выезде уступил Загребу в поединке 10-го тура гандбольной Лиги чемпионов.

На перерыв команды ушли при преимуществе хорватов в три мяча, однако во второй половине Мотор навязал борьбу, не позволив сопернику увеличить разрыв.

Гандбол. Лига чемпионов, 10-й тур

ППД Загреб — Мотор 27:24 (14:11)

Для Мотора это шестое поражение в нынешнем розыгрыше еврокубка. Украинский клуб по-прежнему имеет 7 очков, лишь на один балл опережая три последних команды в группе.

Следующий матч запорожцы проведут 10 декабря против немецкого Фленсбурга-Хандевитта.