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Женская сборная Украины по гандболу обыграла команду Косово

Женская сборная Украины по гандболу обыграла команду Косово
09:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФГУ

Новости спорта: 1 декабря гандболистки сборной Украины победили команду Косово в отборе на чемпионат мира-2019.

Матч завершился со счетом 44:19 (23:7). Таким образом, украинки реабилитировались за поражение в первом туре от Словакии - 32:36. Заключительную игру наша команда проведет 2 декабря против Израиля.

Напомним, отборочный турнир проходит в словацком городе Шаля. Лучшая команда группы выйдет в раунд плей-офф, где будут разыграны путевки на ЧМ-2019. В плей-офф также сыграет одна лучшая команда из числа тех, которые займут вторые места в четырех отборочных квартетах.

Ранее сборная Украины проиграла команде Словакии.

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Гандбол, Новости гандбола, Женская сборная Украины по гандболу.
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