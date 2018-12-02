Женская сборная Украины по гандболу обыграла команду Косово

Новости спорта: 1 декабря гандболистки сборной Украины победили команду Косово в отборе на чемпионат мира-2019.

Матч завершился со счетом 44:19 (23:7). Таким образом, украинки реабилитировались за поражение в первом туре от Словакии - 32:36. Заключительную игру наша команда проведет 2 декабря против Израиля.

Напомним, отборочный турнир проходит в словацком городе Шаля. Лучшая команда группы выйдет в раунд плей-офф, где будут разыграны путевки на ЧМ-2019. В плей-офф также сыграет одна лучшая команда из числа тех, которые займут вторые места в четырех отборочных квартетах.

Ранее сборная Украины проиграла команде Словакии.