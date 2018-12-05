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Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена
Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена

Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря

Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
20:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта: Стал известен стартовый состав сборной Украины на мужскую и женскую индивидуальные гонки в Поклюке, которые состоятся 6 декабря.

Завтра, 6 декабря, на Кубке мира по биатлону 2018/19 стартуют первые личные заезды сезона. В рамках соревновательного дня пройдут две гонки: мужская и женская "индивидуалки". Первыми на трассу в Поклюке (Словения) выйдут мужчины. Начало мужской индивидуальной гонки в 11:15 по киевскому времени. В составе сборной Украины выступят такие спортсмены: 16. Сергей Семенов, 21. Артем Прима, 85. Артем Тищенко, 106. Виталий Кильчицкий. Начало женской гонки в 15:15 по киевскому времени. 19. Анастасия Меркушина, 22. Вита Семеренко, 60. Юлия Журавок, 87. Елена Пидгрушная, 94. Юлия Джима будут представлять Украину.

Напомним, мужская индивидуальная гонка должна была состояться 5 декабря. Однако, в связи с плохой погодой (туман, - прим. ред.) организаторы решили сначала отложить, а затем перенести заезд на следующий день.

1-й этап Кубка мира по биатлону 2018/19 проходит в Словении с 1 по 9 декабря. Ранее состоялись 2 смешанные эстафеты. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко завоевала бронзовые медали в одиночном миксте, а французы триумфовали в смешанной эстафете.

Справка: Индивидуа́льная го́нка - классический вид биатлонной гонки на 20 км для мужчин, 15 км для женщин с четырьмя огневыми рубежами. Биатлонисты стартуют с интервалом в 30 секунд. Первая и третья стрельба - лежа, вторая и четвертая - стоя. За каждый промах к общему времени биатлониста прибавляется штрафная минута.

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