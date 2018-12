Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена

5 декабря должна была состоятся первая индивидуальная гонка сезона в Кубке мира по биатлону 2018/19 - мужская "индивидуалка" на 20 км. Однако в связи с туманом старт заезда сначала откладывали, а затем решили перенести на следующий день.

По решению организаторов мужская индивидуальная гонка состоится 6 декабря в 11:15 по киевскому времени. Отметим, завтра также пройдет и женская гонка в этой дисциплине. Ее начало - в 15:15 по киевскому времени.

The fog is too thick. Individual race for men tomorrow at 10.15. #Pok18 #Pokljuka @IBU_WC https://t.co/Qsuthir2z5

