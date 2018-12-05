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Биатлон: мужская индивидуальная гонка сегодня не состоится

Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена

Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена
16:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Биатлон

Новости спорта: В связи с плохими погодными условиями первую "личную" гонку сезона перенесли на 6 декабря.

5 декабря должна была состоятся первая индивидуальная гонка сезона в Кубке мира по биатлону 2018/19 - мужская "индивидуалка" на 20 км.  Однако в связи с туманом старт заезда сначала откладывали, а затем решили перенести на следующий день. 

По решению организаторов мужская индивидуальная гонка состоится 6 декабря в 11:15 по киевскому времени. Отметим, завтра также пройдет и женская гонка в этой дисциплине. Ее начало - в 15:15 по киевскому времени.

Кроме того, ситуацию с переносом старта на завтра прокомментировал рейс-директор соревнований в Кубке мира IBU Борут Нунар. Специалист отметил, что из-за погодных условий невозможно гарантировать безопасность спортсменов на трассе, а также обеспечения равных условий для всех.

 Напомним, 1-й этап нового сезона Кубка мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 1 по 9 декабря. Ранее состоялись смешанная эстафета, а также одиночная смешанная эстафета, в которой преуспели украинцы.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Поклюка.
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