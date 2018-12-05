Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена

Новости спорта: В связи с плохими погодными условиями первую "личную" гонку сезона перенесли на 6 декабря.

5 декабря должна была состоятся первая индивидуальная гонка сезона в Кубке мира по биатлону 2018/19 - мужская "индивидуалка" на 20 км. Однако в связи с туманом старт заезда сначала откладывали, а затем решили перенести на следующий день.

По решению организаторов мужская индивидуальная гонка состоится 6 декабря в 11:15 по киевскому времени. Отметим, завтра также пройдет и женская гонка в этой дисциплине. Ее начало - в 15:15 по киевскому времени.

Кроме того, ситуацию с переносом старта на завтра прокомментировал рейс-директор соревнований в Кубке мира IBU Борут Нунар. Специалист отметил, что из-за погодных условий невозможно гарантировать безопасность спортсменов на трассе, а также обеспечения равных условий для всех.

No competition today -- the men's 20km Individual will be taking place tomorrow 10.15 (CET) #POK18 @BiatlonPokljuka Here is IBU World Cup Race Director Borut Nunar's explanation: pic.twitter.com/37l0rSA2H6 — IBU World Cup (@IBU_WC) 5 декабря 2018 г.

Напомним, 1-й этап нового сезона Кубка мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 1 по 9 декабря. Ранее состоялись смешанная эстафета, а также одиночная смешанная эстафета, в которой преуспели украинцы.