Джима рассказала о смене гражданства

Новости спорта: Член сборной Украины Юлия Джима ответила на вопрос о возможности выступления за сборную Словении.

Юлия Джима, выигравшая индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке, ответила на вопрос относительно возможного перехода в сборную Словении, с которой она сейчас тренируется:

"Думаю, все понимают - на данный момент это невозможно. Но знаете, как говорят: никогда не говори никогда. В жизни бывают разные ситуации, и непонятно, как все повернется. Но на данный момент я бегаю за Украину и надеюсь, буду продолжать", - сказала Юлия Джима.

Напомним, Джима готовилась к сезону с мужской сборной Словении, которую возглавляет Урош Велепец.

Биатлонистка сегодня примет участие в женском спринте.