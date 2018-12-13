Сразу 5 российских спортсменов отстранены решением IBSF

Новости спорта: IBSF временно отстранила пятерых россиян из-за допинга.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила пятерых россиян. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин изначально получили пожизненную дисквалификацию от Международного олимпийского комитета (МОК), однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание.

В итоге, IBSF, основываясь на мотивировочных частях решений CAS, приняла решение временно отстранить всех пятерых россиян.

Отметим, что Зубков является главой Федерации бобслея и скелетона России, а Воевода завершил карьеру.

Напомним, CAS дисквалифицировал российского керлингиста на четыре года, но Александр Крушельницкий будет подавать апелляцию.